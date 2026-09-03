भीलवाड़ा: निर्दलीय को चुनाव से हटने के लिए दिया लालच, घर में रखे एक लाख रुपये, भाजपा प्रत्याशी पर गंभीर आरोप

नगर निगम चुनाव में कांग्रेस के 17 प्रत्याशियों को सिंबल लेटर नहीं मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब वार्ड 49 से निर्दलीय प्रत्याशी को चुनाव मैदान से हटाने के लिए उसके घर एक लाख रुपये रखे जाने का मामला सामने आया है। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार सैन ने आरोप लगाया कि भाजपा प्रत्याशी अमित सारस्वत ने चुनाव से हटने के लिए उनके घर एक लाख रुपये रखे। रोहित की शिकायत पर भीमगंज थाना पुलिस ने मौके से एक लाख रुपये बरामद कर लिए हैं और अब आगे की जांच कर रही है।नाम वापसी के अंतिम दिन गुरुवार को राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की ओर से निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने के प्रयास चल रहे थे। इसी दौरान यह मामला सामने आया। रोहित कुमार सैन ने भीमगंज थाने पहुंचकर पुलिस को शिकायत दी। निर्दलीय प्रत्याशी रोहित कुमार सैन ने बताया कि उन्होंने वार्ड 49 से भाजपा का टिकट मांगा था, लेकिन टिकट नहीं मिलने के बाद वे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर गए। उनका आरोप है कि अमित सारस्वत पिछले कुछ समय से उन्हें चुनाव से हटने के लिए अलग-अलग लोगों के जरिए फोन करवा रहे थे।रोहित के अनुसार गुरुवार को अमित सारस्वत उनके घर आए और हाथ जोड़कर चुनाव से हटने की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर रोहित चुनाव मैदान में बने रहे तो कांग्रेस प्रत्याशी के जीतने की संभावना बढ़ जाएगी लेकिन रोहित ने नामांकन वापस लेने से साफ इंकार कर दिया। रोहित के मुताबिक इसके बाद अमित दोबारा उनके घर आए और फोन पर कथित तौर पर कहा कि वे वहां एक लाख रुपए छोड़कर जा रहे हैं। जरूरत पड़ने पर और रुपये भेजने की बात भी कही गई। रोहित का कहना है कि उन्होंने न तो किसी से रुपये मांगे थे और न ही चुनाव से हटने के बदले किसी राशि की मांग की थी। इसके बावजूद उनके घर के पलंग पर एक लाख रुपये रखकर अमित वहां से चले गए।भीमगंज थाना प्रभारी सुनील चौधरी ने बताया कि माणिक्य नगर निवासी रोहित सैन ने शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार सुबह एक व्यक्ति उनके घर आया था। उस समय रोहित की पत्नी खाना बना रही थी। आरोप है कि वह व्यक्ति कमरे में एक लाख रुपये रखकर वहां से चला गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और रोहित की निशानदेही पर घर से एक लाख रुपये बरामद किए। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।नगर निगम चुनाव में गुरुवार को नाम वापसी का अंतिम दिन होने के कारण राजनीतिक गतिविधियां तेज रहीं। विभिन्न दलों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने के लिए लगातार संपर्क और मान-मनुहार कर रहे थे। ऐसे में वार्ड 49 में एक लाख रुपये घर पर रखे जाने का मामला सामने आने से चुनावी माहौल में चर्चा तेज हो गई है।अब पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बरामद रुपये किस उद्देश्य से रखे गए थे और इस पूरे घटनाक्रम में किसकी, क्या भूमिका थी?