दिवाली पर पराली जलाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 1152 नई आग

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पंजाब में इस दिवाली धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन की सबसे तेज एक दिवसीय वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली पर 1,152 नई कृषि आग की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल घटनाओं की संख्या 7 नवंबर को 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई।

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