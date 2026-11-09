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दिवाली पर पराली जलाने में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, 1152 नई आग
पंजाब में इस दिवाली धान की पराली जलाने की घटनाओं में इस सीजन की सबसे तेज एक दिवसीय वृद्धि दर्ज की गई। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, दिवाली पर 1,152 नई कृषि आग की घटनाएं सामने आईं। इससे राज्य में कुल घटनाओं की संख्या 7 नवंबर को 3,307 से बढ़कर 4,459 हो गई।
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