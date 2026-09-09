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गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व पर 10 सितंबर को पटियाला में ड्रोन शो

Nivedita

Updated Wed, 09 Sep 2026 11:55 AM IST Updated Wed, 09 Sep 2026 11:55 AM IST







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पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने लोगों को श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 10 सितंबर को शाम 6 बजे पटियाला ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के अनाज मंडी सरहिंद रोड पर पंजाब सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे ड्रोन शो का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। ... और पढ़ें

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