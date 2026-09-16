Mohali News: लालड़ू में 20 ग्राम हेरोइन, 5 ग्राम आइस के साथ दो गिरफ्तार

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लालड़ू। लैहली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान दो युवकों को 20 ग्राम हेरोइन और 5 ग्राम आइस के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नशा तस्करों के खिलाफ की गई। आरोपियों की पहचान मोहम्मद (निवासी सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, हाल दिल्ली) और मोहम्मद अयान (निवासी फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, हाल नई दिल्ली) के रूप में हुई है। पुलिस ने नाहर फैक्टरी के बाहर नाकाबंदी के दौरान उनकी स्विफ्ट कार रोकी थी। तलाशी में कार से नशीला पदार्थ बरामद हुआ। दोनों को गिरफ्तार कर एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। अदालत ने उन्हें दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। चौकी इंचार्ज गुरविंदर सिंह ने यह जानकारी दी।