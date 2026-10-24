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At the RMC point in Shahi Majra, Mohali, garbage was cleared using a JCB machine in anticipation of the Mayor's arrival—yet the Mayor never showed up.
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मोहाली शाहीमाजरा आरएमसी पॉइंट पर मेयर के आने से पहले जेसीबी से उठाया कूड़ा, फिर भी नहीं पहुंचे मेयर
मोहाली के शाहीमाजरा आरएमसी पॉइंट पर मेयर के पहुंचने से पहले ही जेसीबी मशीन लगाकर कूड़ा उठाने और सफाई का काम शुरू कर दिया गया। पार्षद कुलदीप कौर कंग ने बताया कि मेयर सरबजीत सिंह समाना ने आज मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लेने का आश्वासन दिया था। लेकिन मेयर मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते कूड़े और गंदगी से परेशान लोग उनका इंतजार करते रहे। स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि मेयर के आने से उनकी समस्या का समाधान होगा। लंबे समय से कूड़े के ढेर और आग से परेशान लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी है। लोगों का कहना है कि केवल कूड़ा उठाने की अस्थायी कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी, बल्कि यहां नियमित सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। वहीं यहां सफाई के दाैरान दोबारा आग भड़क गई।
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