{"_id":"6ad0b490a328fc0a8207fad5","slug":"video-ludhiana-medical-store-vandalized-over-allegations-of-dispensing-the-wrong-medicine-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना: गलत दवा देने के आरोप पर मेडिकल स्टोर में तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लुधियाना में एक मेडिकल स्टोर पर गलत दवा देने के आरोप में हंगामा हो गया। गुस्साए लोगों ने दुकान में तोड़फोड़ की। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार, मेडिकल स्टोर पर दवा देने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद लोगों का गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मामले में मेडिकल स्टोर संचालक का पक्ष और संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की जानकारी सामने आना बाकी है। फिलहाल, घटना से जुड़े विस्तृत तथ्यों की पुष्टि होना बाकी है।

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