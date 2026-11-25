Hindi News
›
Video
›
Punjab
›
Ludhiana News
›
Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann have arrived in Ludhiana; they will hold an important meeting at Sanjeev Arora's residence
{"_id":"6b06f5f6d7a2fd63c20a50f8","slug":"video-arvind-kejriwal-and-bhagwant-mann-have-arrived-in-ludhiana-they-will-hold-an-important-meeting-at-sanjeev-aroras-residence-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"लुधियाना पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, संजीव अरोड़ा के घर करेंगे अहम बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
लुधियाना पहुंचे अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान, संजीव अरोड़ा के घर करेंगे अहम बैठक
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना पहुंचे। यहां दोनों नेता संजीव अरोड़ा के आवास पर पहुंचे, जहां उनका संजीव अरोड़ा के परिवार और टीम के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है।
जानकारी के अनुसार, इस दौरान संजीव अरोड़ा के परिवार और टीम के साथ चुनावी रणनीति को लेकर अहम बैठक की जाएगी। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।