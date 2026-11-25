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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुधियाना पहुंचे। यहां दोनों नेता संजीव अरोड़ा के आवास पर पहुंचे, जहां उनका संजीव अरोड़ा के परिवार और टीम के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। जानकारी के अनुसार, इस दौरान संजीव अरोड़ा के परिवार और टीम के साथ चुनावी रणनीति को लेकर अहम बैठक की जाएगी। बैठक में आगामी चुनावों की तैयारियों और पार्टी की रणनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है।

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