{"_id":"6ace147ffd48ee3f7b0e8888","slug":"video-watchman-robbed-in-jalandhar-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में सो रहे चौकीदार को जगाकर लूटा: नकदी नहीं मिली तो सिर पर डंडा मारा, मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर शहर के सेंट्रल टाउन इलाके में सोमवार देर रात बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार अवनीश पर हमला कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने पहले चौकीदार की तलाशी ली। जेब से नकदी नहीं मिलने पर उसके हाथ और सिर पर डंडे से वार किया और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित अवनीश ने बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से इलाके में चौकीदारी कर रहा है। सोमवार रात ड्यूटी के दौरान आराम करते समय मोटरसाइकिल सवार दो युवक उसके पास आए और धमकाते हुए कहने लगे, "तेरे पास जो कुछ भी है, चुपचाप निकाल दे।" आरोप है कि नकदी नहीं मिलने पर बदमाशों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान सड़क से एक ट्रक गुजरने पर आरोपी कुछ देर पीछे हटे, लेकिन ट्रक के निकलते ही दोबारा हमला करने की कोशिश की और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना नंबर-3 की पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों और उनकी बाइक की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है।

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