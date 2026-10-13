फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Watchman robbed in Jalandhar

जालंधर में सो रहे चौकीदार को जगाकर लूटा: नकदी नहीं मिली तो सिर पर डंडा मारा, मोबाइल छीनकर फरार हुए बदमाश

Tue, 13 Oct 2026 04:52 PM IST
शाहिल शर्मा
Shahil Sharma शाहिल शर्मा
Updated Tue, 13 Oct 2026 04:52 PM IST
Watchman robbed in Jalandhar
जालंधर शहर के सेंट्रल टाउन इलाके में सोमवार देर रात बाइक सवार दो अज्ञात बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात चौकीदार अवनीश पर हमला कर उसका मोबाइल फोन छीन लिया। आरोपियों ने पहले चौकीदार की तलाशी ली। जेब से नकदी नहीं मिलने पर उसके हाथ और सिर पर डंडे से वार किया और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पीड़ित अवनीश ने बताया कि वह पिछले डेढ़ साल से इलाके में चौकीदारी कर रहा है। सोमवार रात ड्यूटी के दौरान आराम करते समय मोटरसाइकिल सवार दो युवक उसके पास आए और धमकाते हुए कहने लगे, "तेरे पास जो कुछ भी है, चुपचाप निकाल दे।" आरोप है कि नकदी नहीं मिलने पर बदमाशों ने उस पर डंडे से हमला कर दिया। इसी दौरान सड़क से एक ट्रक गुजरने पर आरोपी कुछ देर पीछे हटे, लेकिन ट्रक के निकलते ही दोबारा हमला करने की कोशिश की और उसका मोबाइल फोन छीनकर भाग गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना नंबर-3 की पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों और उनकी बाइक की पहचान की जा सके। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन से रात के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

रायबरेली में सलोन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उपचुनाव पर मतदान जारी

रायबरेली में सलोन नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के उपचुनाव पर मतदान जारी
Raebareli
13 Oct 2026

नर्मदापुरम: हार्ट अटैक से मौत या पुलिस प्रताड़ना? नर्मदापुरम में दबिश के दौरान भाग रहे युवक की मौत, मचा बवाल

Narmadapuram: Man Dies After Police Raid at Gambling Den, Family Alleges Assault and Demands FIR
Madhya Pradesh
13 Oct 2026

वीडियो: काठगोदाम रोड पर पटाखों से भरे ट्रक में लगी आग, मचा हड़कंप

A truck loaded with firecrackers caught fire on the Nainital-Kathgodam road
Nainital
13 Oct 2026

लखनऊ में अवध बस अड्डे के बाहर सड़क जाम करके रोडवेज कर्मियों ने किया प्रदर्शन

Roadways employees staged protest by blocking road outside Awadh bus station in Lucknow
Lucknow
13 Oct 2026

सासनी में निकली मिशन शक्ति महिला जागरूकता रैली

सासनी में निकली मिशन शक्ति महिला जागरूकता रैली
Hathras
13 Oct 2026
विज्ञापन

महज 2 लाख रुपये में तैयार हुआ दुश्मन के ड्रोन को रोकने वाला सिस्टम, एनआईटी हमीरपुर के छात्रों का कमाल

nit hamirpur students indigenous interceptor drone two lakh cost
Hamirpur (Himachal)
13 Oct 2026

VIDEO: विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु

VIDEO: Devotees throng Vindhyachal Dham to seek blessings of Goddess Vindhyavasini.
Mirzapur
13 Oct 2026
विज्ञापन

काशी में मां चंद्रघंटा के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु, जयकारों से गूंजा मंदिर परिसर; VIDEO

Devotees throng Kashi seek blessings of Goddess Chandraghanta temple premises resonate chants
Varanasi
13 Oct 2026

मेरठ: खैर नगर गेट का इतिहास जानने पहुंचे सीसीएसयू के छात्र, किया पुरातात्विक सर्वेक्षण

Meerut: CCSU History Students Conduct Archaeological Survey of Khair Nagar Gate, Explore Its History
Meerut
13 Oct 2026

मेरठ: वीर नगर जैन मंदिर में आचार्य सौरभ सागर महामुनिराज का मंगल प्रवास, महिलाओं ने की सामूहिक आरती

Meerut: Acharya Saurabh Sagar Maharaj Arrives at Veer Nagar Jain Temple, Devotees Perform Aarti
Meerut
13 Oct 2026

मेरठ: विक्टोरिया पार्क में सीके नायडू क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू, यूपी के गेंदबाजों ने महाराष्ट्र पर बनाया दबाव

Meerut: CK Nayudu Cricket Tournament Begins at Victoria Park, UP Bowlers Dominate Against Maharashtra
Meerut
13 Oct 2026

मेरठ: राधा गोविंद पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने देखा अखबार बनने का सफर, प्रिंटिंग मशीन और न्यूज रूम की कार्यप्रणाली समझी

Meerut: Radha Govind Public School Students Visit Amar Ujala Office, Learn How Newspapers Are Made
Meerut
13 Oct 2026

फरीदाबाद: शाहपुर कला का खेल परिसर जर्जर, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहीं पर्याप्त सुविधाएं

Sports complex in Faridabad's Shahpur Kalan in a dilapidated state
Faridabad
13 Oct 2026

कानपुर: पुलिस की कड़ी निगरानी में हो रहा बिठूर में मतदान, डीसीपी वेस्ट और अन्य अधिकारी कर रहे निरीक्षण

Kanpur Voting in Bithoor is underway under tight police surveillance DCP West conducting inspections
Kanpur
13 Oct 2026

लखनऊ में राशन के लिए सुबह छह बजे से लाइन में लगे लोग, कम अनाज मिलने का भी आरोप

People queued up for rations from 6 AM in Lucknow allegations of receiving insufficient grain also raised
Lucknow
13 Oct 2026

लखनऊ में आधी रात को छापेमारी में पुलिस को 32 करोड़ की मॉर्फिन बरामद; दो तस्कर गिरफ्तार

Police seize morphine worth 32 crore in midnight raid in Lucknow two smugglers arrested
Lucknow
13 Oct 2026

कानपुर: बिठूर उपचुनाव के लिए मतदान जारी, 10 बूथों पर सुबह से लगी मतदाताओं की भारी भीड़

Kanpur Voting underway for Bithoor byelection large crowds of voters at 10 booths since morning
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर में भाजपा राष्ट्रीय सचिव जगदीश ईश्वर पटेल ने ली क्षेत्रीय व जिला कमेटियों की बैठक

BJP National Secretary Jagdish Ishwar Patel Holds Meeting with Regional and District Committees in Kanpur
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर: बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष पद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू

Kanpur Voting begins for the Bithoor Nagar Panchayat Chairperson by election
Kanpur
13 Oct 2026

सीतापुर में मामूली बात पर डंडे से पीटकर युवक की हत्या, पिता ने ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप

Youth beaten to death with stick over trivial matter in Sitapur
Sitapur
13 Oct 2026

कांगड़ा: धर्मशाला के दाड़ी में 18 साल पुरानी रामलीला का आगाज, पहले दिन विष्णु लीला का मंचन

dari-dharamshala-18-year-old-ramleela-begins-vishnu-leela
Kangra
13 Oct 2026

कानपुर देहात में बच्चों से भरी स्कूली बस पलटी, उछेता गांव के पास मची चीख-पुकार

School bus packed with children overturns in Kanpur Dehat screams and panic erupt near Ucheta village
Kanpur
13 Oct 2026

पंचकूला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाश घायल

Encounter between police and criminals in Panchkula
Panchkula
13 Oct 2026

हिमाचल के मंडी शहर में पीएनजी की तैयारी तेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज की मंजूरी का इंतजार

mandi himachal png gas pipeline project tarna chadyara nerchowk
Mandi
13 Oct 2026

कोटकपूरा में एक करोड़ के विकास कार्यों की स्पीकर संधवां ने करवाई शुरुआत, तहसील परिसर समेत विभिन्न वॉर्डों के होंगे कार्य

Speaker Sandhwan inaugurated development works worth Rs 1 crore in Kotkapura.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

फिरोजपुर जिले के लोगों को रंगमुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए दुकानों और रेहड़ियों की जांच

Inspection of shops and street carts to ensure the availability of dye-free food products to the people of Ferozepur district.
Chandigarh-Punjab
13 Oct 2026

कानपुर के शास्त्री नगर पार्क में योगा ग्राउंड के लिए हरे-भेर पेड़ काटने का विरोध

Protest Against Felling of Green Trees for Yoga Ground in Kanpurs Shastri Nagar Park
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर: मंधना फ्लाईओवर के नीचे प्रकाश व्यवस्था चरमराई, लाइन फाल्ट से लाइट हो रहीं फ्लकचुएट

Kanpur Lighting system falters beneath Mandhana flyover lights flickering due to line fault
Kanpur
13 Oct 2026

कानपुर के जूही बारह देवी मंदिर में उमड़ी भारी भीड़, माता रानी के दर्शन को पहुंचे भक्त

Huge crowds throng Kanpur Juhi Barah Devi Temple devotees arrive to seek blessings
Kanpur
13 Oct 2026

फर्रुखाबाद: दलालों के हवाले एआरटीओ कार्यालय, लिपिक के चेले करते हैं अवैध वसूली

Farrukhabad ARTO office at the mercy of touts clerks henchmen carry out illegal extortion
Farrukhabad
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed