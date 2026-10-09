{"_id":"6ac88915811b8325ad0ec818","slug":"video-two-miscreants-snatched-a-womans-bag-in-broad-daylight-in-jalandhar-cantt-and-fled-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर कैंट में दिनदहाड़े महिला का बैग छीनकर फरार हुए दो बदमाश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
जालंधर कैंट में दिनदहाड़े महिला का बैग छीनकर फरार हुए दो बदमाश
जालंधर कैंट के सदर बाजार की मुख्य मार्केट में स्कूटी सवार दो अज्ञात युवक एक महिला का बैग छीनकर फरार हो गए। गली नंबर 10 में हुई स्नैचिंग की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे।
जानकारी के मुताबिक, बुधवार को महिला सदर बाजार की व्यस्त मार्केट में पैदल जा रही थी। इसी दौरान स्कूटी पर सवार दो युवक पीछे से आए और अचानक उसका बैग छीनकर तेज रफ्तार से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास की दुकानों और इमारतों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा जा सके। जालंधर कैंट जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस प्रशासन से इलाके में गश्त बढ़ाने और स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग की है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।