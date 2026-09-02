जालंधर में आप को झटका, दिनेश ढल्ल भाजपा में शामिल

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2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जालंधर की राजनीति में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी के पूर्व हलका इंचार्ज और पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके दिनेश ढल्ल ने अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पंजाब भाजपा प्रधान केवल ढिल्लों की अगुवाई में दिनेश ढल्ल भाजपा में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और भारत माता की जय के नारे लगाए।

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