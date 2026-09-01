पंजाब भाजपा ने फिर दोहराया-सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे

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पंजाब भाजपा ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए बड़ा दावा किया है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों ने जालंधर में एक प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी तीखा हमला बोला और उसे खत्म हो चुकी पार्टी करार दिया। 2027 चुनाव की तैयारी और आप पर हमला केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि भाजपा पंजाब में अपनी सरकार बनाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता में बैठी पार्टी प्रदर्शन नहीं करती, बल्कि विपक्ष करता है। ढिल्लों ने आप सरकार पर कर्मचारियों को डीए (महंगाई भत्ता) न देने का आरोप लगाया, जिसके कारण विभिन्न वर्ग सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पंजाब का हर वर्ग मौजूदा आप सरकार से परेशान है। राहुल गांधी और कांग्रेस पर भाजपा का रुख सतीश पूनिया ने राहुल गांधी के बयानों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी राजनीति नकारात्मक नैरेटिव पर आधारित है और जनता उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से सत्ता से बाहर है, जिसकी बौखलाहट उनके बयानों में दिखाई देती है। पूनिया ने चन्नी के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति सच्चा है तो उसे एफआईआर से नहीं घबराना चाहिए। केवल सिंह ढिल्लों ने पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह पर भी टिप्पणी की और कहा कि यह आपसी विवाद ही उनके पतन का कारण बनेगा। आर्थिक प्रदर्शन और अंतरराष्ट्रीय समझौते केवल सिंह ढिल्लों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की आर्थिक प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था ने 7.8 फीसदी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की है और भारत दुनिया की तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 37 देशों के साथ समझौते किए हैं, जिससे देश में सकारात्मक बदलाव आया है। भाजपा-अकाली दल गठबंधन पर स्पष्टता भाजपा-अकाली दल गठबंधन के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर, केवल सिंह ढिल्लों ने स्पष्ट किया कि भाजपा पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सतीश पूनिया ने भी इस रुख की पुष्टि करते हुए कहा कि पार्टी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। 2027 पर भाजपा का मुख्य फोकस इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा ने स्पष्ट संकेत दिया है कि 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए उनकी तैयारियां जोरों पर हैं। पार्टी का मुख्य ध्यान संगठन को मजबूत करने, सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने और आप तथा कांग्रेस को राजनीतिक रूप से चुनौती देने पर केंद्रित है।

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