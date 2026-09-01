Jalandhar News: लावारिस पशु से बचने के प्रयास में डिवाइडर से टकराई बाइक, जेई की मौत
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 01 Sep 2026 07:29 PM IST
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ऑफिस से बाइक पर घर लौट रहे थे माइनिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर मलकीत सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी
जलालाबाद। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर सड़क हादसे में माइनिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर मलकीत सिंह की मौत हो गई। यह हादसा मार्कफेड गोदाम के पास हुआ, जब वह कार्यालय से अपने घर लौट रहे थे। लावारिस पशु को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।
थाना सिटी जलालाबाद के पुलिस अधिकारी सरवन सिंह ने बताया कि मलकीत सिंह जलालाबाद से घर लौट रहे थे। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर लावारिस पशु सामने आने से बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डिवाइडर पर लगी लोहे की एंगल उनकी गर्दन और पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल मलकीत सिंह को पहले सरकारी फिर निजी अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की सूचना पर जांच शुरू कर दी है।
मलकीत सिंह नौकरी के साथ-साथ अपने घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए कई बच्चे आज सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। उनकी अचानक मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।
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जलालाबाद। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर सड़क हादसे में माइनिंग विभाग के जूनियर इंजीनियर मलकीत सिंह की मौत हो गई। यह हादसा मार्कफेड गोदाम के पास हुआ, जब वह कार्यालय से अपने घर लौट रहे थे। लावारिस पशु को बचाने के प्रयास में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई।
थाना सिटी जलालाबाद के पुलिस अधिकारी सरवन सिंह ने बताया कि मलकीत सिंह जलालाबाद से घर लौट रहे थे। फाजिल्का-फिरोजपुर हाईवे पर लावारिस पशु सामने आने से बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, डिवाइडर पर लगी लोहे की एंगल उनकी गर्दन और पेट में लगी। गंभीर रूप से घायल मलकीत सिंह को पहले सरकारी फिर निजी अस्पताल रेफर किया गया। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हादसे की सूचना पर जांच शुरू कर दी है।
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मलकीत सिंह नौकरी के साथ-साथ अपने घर पर विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए कई बच्चे आज सरकारी नौकरियों में कार्यरत हैं। उनकी अचानक मौत से परिवार और इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।
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