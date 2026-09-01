Jalandhar News: 12 वर्षीय अनमोल का शव मिलने पर परिजनों का प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Tue, 01 Sep 2026 07:11 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदकोट। बलबीर बस्ती निवासी 12 वर्षीय अनमोल का शव मंगलवार को सादिक रोड स्थित रजवाहे से बरामद हुआ। अनमोल रविवार को रजवाहे में नहाते समय डूब गया था।
शव मिलने के बाद परिजनों और मोहल्ला निवासियों ने थाना सिटी के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने अनमोल के साथ गए तीनों साथियों व उनके परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए सड़क भी जाम कर रोष जताया। 7वीं कक्षा का छात्र अनमोल अपने तीन साथियों के साथ रजवाहे में नहाने गया था। नहाते समय वह तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गया। परिजनों का आरोप है कि उसके साथियों ने करीब 24 घंटे तक घटना की जानकारी छिपाकर रखी। रात तक अनमोल के घर न पहुंचने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में भी अनमोल के साथियों के साथ नहाने जाने और डूबने की बात सामने आई। परिजनों ने पुलिस पर इन्साफ न देने का आरोप लगाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस का आश्वासन
एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अनमोल की मौत के मामले में परिजनों के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस के आग्रह पर परिवार ने अपना धरना समाप्त कर दिया है।
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फरीदकोट। बलबीर बस्ती निवासी 12 वर्षीय अनमोल का शव मंगलवार को सादिक रोड स्थित रजवाहे से बरामद हुआ। अनमोल रविवार को रजवाहे में नहाते समय डूब गया था।
शव मिलने के बाद परिजनों और मोहल्ला निवासियों ने थाना सिटी के समक्ष प्रदर्शन किया। उन्होंने अनमोल के साथ गए तीनों साथियों व उनके परिवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कुछ समय के लिए सड़क भी जाम कर रोष जताया। 7वीं कक्षा का छात्र अनमोल अपने तीन साथियों के साथ रजवाहे में नहाने गया था। नहाते समय वह तेज बहाव की चपेट में आकर पानी में बह गया। परिजनों का आरोप है कि उसके साथियों ने करीब 24 घंटे तक घटना की जानकारी छिपाकर रखी। रात तक अनमोल के घर न पहुंचने पर परिवार ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जांच में भी अनमोल के साथियों के साथ नहाने जाने और डूबने की बात सामने आई। परिजनों ने पुलिस पर इन्साफ न देने का आरोप लगाया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस का आश्वासन
एसएचओ इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि अनमोल की मौत के मामले में परिजनों के बयान के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पुलिस के आग्रह पर परिवार ने अपना धरना समाप्त कर दिया है।
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