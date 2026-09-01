Jalandhar News: चोरी के बाद फोल्डिंग बेड पर सो गया चोर, पुलिस ने दबोचा

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चोरी का इनवर्टर-बैटरी और लाल मिर्च का डिब्बा बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीपठानकोट। शाह कॉलोनी में एक ज्वेलर के निर्माणाधीन घर में चोरी की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। चोर ने चोरी का सामान समेटने के बाद वहीं फोल्डिंग बेड पर सो गया। सुबह लोगों की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।जानकारी के अनुसार, चोर देर रात दीवार फांदकर घर में घुसा था। उसने इनवर्टर और बैटरी जैसे सामान चुराए। चोरी के बाद वह घर में ही फोल्डिंग बेड पर गहरी नींद में सो गया। सुबह सैर पर निकले लोगों ने घर में संदिग्ध गतिविधि देखी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को सोते हुए पाया। पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए और वह गिड़गिड़ाने लगा। थाना डिवीजन नंबर दो की पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जांच के दौरान चोरी किया गया इनवर्टर और बैटरी बरामद की गई। चोर के पास से लाल मिर्च का एक डिब्बा भी मिला। पुलिस अब यह पता लगा रही है कि आरोपी पहले भी इलाके में हुई अन्य चोरी की वारदात में शामिल रहा है या नहीं। उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है।फोटो: 02 पठानकोट घर से चोरी करने आए युवक को पलंग से उठाकर पुलिस पूछताछ करती हुई।