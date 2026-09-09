जालंधर में डीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन, लुधियाना में डाॅ. अंबेडकर की प्रतिमा की बेअदबी का विरोध

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लुधियाना में बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ हुई कथित बेअदबी के विरोध में भारतीय मूल निवासी मुक्ति मोर्चा पंजाब के सदस्य डीसी जालंधर को मुख्यमंत्री के नाम शिकायत देने पहुंचे थे। डीसी से मिलने का समय नहीं मिला तो दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नेताओं ने कहा कि अगर डीसी से जल्द मुलाजिमों की बात नहीं सुनेंगे तो बाहर सड़क जाम कर दी जाएगी, फिर हालात संभालने मुश्किल हो जाएंगे।

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