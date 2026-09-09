Jalandhar News: युवक ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर की आत्महत्या

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मोगा। मोगा में नेस्ले फाटक के पास रेलवे लाइन पर एक 20 वर्षीय युवक ने रेलगाड़ी के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। वह मानसिक परेशानी से जूझ रहा था।

यह घटना 8 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे हुई। रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। शुरुआत में पहचान न होने के कारण शव को सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। शाम करीब 5:30 बजे परिजन ने मृतक की पहचान विवेक भारत के रूप में की। विवेक भारत रैगर बस्ती, मोगा का निवासी था। उसके भाइयों हैप्पी और मोहित ने पुलिस को बताया कि विवेक कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान था। रेलवे पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया।

संवाद न्यूज एजेंसी