Jalandhar News: ससुराल वालों की प्रताड़ना से आहत युवक ने दी जान

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मोगा। शहर में ससुराल पक्ष की कथित प्रताड़ना से तंग आकर एक युवक ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक की पत्नी सहित पांच लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है।मृतक की पहचान आकाशदीप सिंह के रूप में हुई है। उसके पिता गुरदेव सिंह ने पुलिस को बताया कि आकाशदीप की शादी मई 2025 में पायल से हुई थी। शादी के बाद पायल और उसके ससुराल वाले आकाशदीप को परेशान करने लगे थे। प्रताड़ना से परेशान होकर आकाशदीप ने 18 अगस्त, 2026 को जहरीला पदार्थ निगल लिया। 8 सितंबर, 2026 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आकाशदीप की पत्नी पायल, साला जतिन कंडा, ससुर अमनदीप कंडा, सास ज्योति और रिश्तेदार संजय कुमार पर मामला दर्ज किया है।जांच अधिकारी के अनुसार, ससुराल पक्ष आकाशदीप को घर जमाई बनाना चाहता था। उसने इससे इन्कार कर दिया था। इसी बात को लेकर वह मानसिक रूप से परेशान था। मृतक आकाशदीप चार-पांच महीने की बेटी का पिता था। उसकी पत्नी दो-तीन महीने पहले मायके चली गई थी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।