{"_id":"6aa1914435bc57079109e1e3","slug":"video-narcotic-pills-seized-from-medical-store-in-jalandhar-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में मेडिकल स्टोर की जांच, 1,010 प्रेगाबालिन कैप्सूल और 220 ट्रामाडोल गोलियां बरामद, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की ओर से नशे की तस्करी और इसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए चलाए जा रहे ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ अभियान के तहत जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने मेडिकल स्टोरों की चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने न्यू अशोक नगर स्थित गौरव मेडिकोज से 1,010 प्रेगाबालिन कैप्सूल, 220 ट्रामाडोल गोलियां और 27,200 रुपये की नकदी बरामद की है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

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