जालंधर में पूर्व मंत्री चुन्नी लाल भगत के निधन पर शोक जताने पहुंचे नेता

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जालंधर में कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत के पिता चुन्नी लाल भगत के निधन पर कई बड़े नेता, डीसी और पुलिस अधिकारी शोक व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री भावुक नजर आए और उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार में शुभचिंतकों से सम्मिलित होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनके पिता ने राजनीति, व्यापार और समाज सुधार के क्षेत्र में जो काम किया, लोग उन्हें आज भी याद करते हैं। आज राजनीति के एक अध्याय का अंत हुआ है जो कभी ना पूरी होने वाली क्षति है।

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