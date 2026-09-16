डीएवी कॉलेज में गाने की शूटिंग को लेकर विवाद: हथियारों के प्रदर्शन पर आपत्ति, पंजाबी गायक निज्जर पर केस दर्ज

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इसके बाद थाना डिवीजन नंबर-1, जालंधर में निज्जर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में बीएनएस की धारा 223, 190 और आर्म्स एक्ट की धारा 25-30 के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है।प्रो. एमपी सिंह का कहना है कि वह लंबे समय से गन कल्चर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनके मुताबिक, शूटिंग के दौरान सामने आए विजुअल्स में कथित तौर पर हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिससे कॉलेज परिसर में युवाओं के बीच ऐसे कंटेंट के प्रसार को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि डीएवी कॉलेज ने शिक्षा, संगीत और प्रशासन के क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित हस्तियां दी हैं। ऐसे संस्थान में गन कल्चर से जुड़े दृश्य फिल्माए जाने पर उन्होंने चिंता जताई है। उनका सवाल है कि अगर शूटिंग के दौरान कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी?प्रो. एमपी सिंह ने कॉलेज में शूटिंग की अनुमति और इससे जुड़े भुगतान को लेकर भी जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि शूटिंग के लिए कॉलेज को कोई राशि मिली है, तो उसके इस्तेमाल और प्रक्रिया की भी पारदर्शी जांच होनी चाहिए। उन्होंने डीएवी मैनेजमेंट से भी शिकायत करते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है। साथ ही गायकों से युवाओं को सकारात्मक संदेश देने वाले गीतों को बढ़ावा देने की अपील की।