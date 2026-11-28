{"_id":"6b0a8d996533e7e8e80315a6","slug":"video-gurpreet-singh-bhullar-takes-charge-as-the-new-police-commissioner-of-jalandhar-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर के नए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने संभाला पदभार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर के नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने अपना पदभार संभाल लिया है। पदभार संभालने के बाद बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज उन्होंने जालंधर में ज्वाइन किया है और पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'युद्ध नशों विरुद्ध' तथा 'युद्ध गैंगस्टरों विरुद्ध' अभियान को और प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नशा तस्करों और गैंगस्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे अपराधियों को जड़ से खत्म करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है।

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