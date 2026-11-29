अबोहर। पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दो मामलों में चार आरोपियों को काबू किया है। पुलिस ने इनके पास से कुल 429 ग्राम हेरोइन बरामद की है।पहले मामले में खुईयां सरवर थाना पुलिस ने गांव कल्लरखेड़ा के पास गश्त के दौरान बाइक सवार दो युवकों को पकड़ा। पुलिस ने इन युवकों से 400 ग्राम हेरोइन बरामद की है। आरोपियों की पहचान राजस्थान के जिला श्रीगंगानगर निवासी जगसीर सिंह और आकाशदीप सिंह उर्फ आकाश के रूप में हुई है। दूसरे मामले में नगर थाना नंबर एक की पुलिस ने अजीत नगर स्थित भारतमाला पुल के पास कार्रवाई की। पुलिस ने सीड फार्म पक्का निवासी मंगत सिंह और बलजीत सिंह को 29 ग्राम हेरोइन और इलेक्ट्रॉनिक कांटे सहित काबू कर लिया है।