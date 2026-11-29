जालंधर के बूटा मंडी में नशे के आरोपों से घिरे अजय कलेर ने शुक्रवार रात पहले केएफसी कैशियर पंकज कलेर पर चाकू से हमला किया। कुछ घंटे बाद, पंकज का हाल जानने अस्पताल से लौट रहे 60 वर्षीय सतपाल कलेर की भी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी ई-रिक्शा चालक अजय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके भाई अमरजीत कलेर को भी मामले में नामजद किया गया है।

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