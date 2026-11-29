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जालंधर शहर में रात के समय सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने देर रात सीआईए स्टाफ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली, सतर्कता और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। पुलिस कमिश्नर ने भगवान वाल्मीकि चौक सहित शहर के विभिन्न नाकों पर पहुंचकर अचानक चेकिंग की। उन्होंने मौके पर तैनात पुलिस कर्मचारियों की संख्या, ड्यूटी पर मुस्तैदी और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मचारियों को सतर्क रहने, संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की गहनता से जांच करने तथा रात के समय प्रभावी गश्त सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

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