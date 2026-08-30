{"_id":"6a941976269d14dc990e3937","slug":"video-assault-at-meriton-hotel-in-jalandhar-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर के मेरिटन होटल में देर रात बवाल, जमकर चले लात-घूंसे; एक शख्स घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरिटन होटल जालंधर में पार्टी के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद जमकर हंगामा हो गया। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और दोनों पक्षों में लात-घूंसे चलने लगे। घटना में भल्ला नामक युवक के सिर पर गहरी चोटें आई हैं, जिसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। पीड़ितों के अनुसार, होटल में पार्टी आयोजित की गई थी। आरोप है कि एक महिला को बचाने के दौरान वेटर, मैनेजर रजत और बाउंसर ने उनके साथ मारपीट की। वहीं, होटल स्टाफ पर महिला कलाकार के साथ गलत व्यवहार करने और एक महिला को बैड टच करने के भी आरोप लगाए गए हैं।पीड़ित पक्ष का दावा है कि उन्होंने होटल संचालक को विवाद सुलझाने के लिए मेयर वनीत धीर और सेंट्रल हलका इंचार्ज नितिन कोहली के समझौते का हवाला दिया, लेकिन इसके बावजूद विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मेरिटन होटल को लेकर दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। दो दिन पहले ही मेयर वनीत धीर और सेंट्रल हलका इंचार्ज नितिन कोहली ने दोनों पक्षों के बीच समझौता करवाया था। इसके बावजूद दोबारा विवाद सामने आने से मामला चर्चा में है।

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