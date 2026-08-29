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Jalandhar News: पठानकोट में दुर्लभ पक्षियों की अवैध तस्करी करते एक आरोपी काबू

Sat, 29 Aug 2026 05:42 PM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर
संवाद न्यूज एजेंसी, जालंधर Updated Sat, 29 Aug 2026 05:42 PM IST
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An accused arrested for illegal smuggling of rare birds in Pathankot
फोटो 01 पठानकोट में पक्षियों की तस्करी करने वाला आरोपी काबू। संवाद
आरोपी से 179 पक्षी किए बरामद
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संवाद न्यूज एजेंसी
पठानकोट। वन्यजीव संरक्षण विभाग और पुलिस टीम ने दुर्लभ पक्षियों की अवैध तस्करी करने वाले एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोपी मोहम्मद जाहिद के कब्जे से 179 संरक्षित पक्षी बरामद किए गए हैं। वह इन पक्षियों को अवैध व्यापार के उद्देश्य से कैद करके ले जा रहा था।
वन्यजीव बीट पठानकोट के इंचार्ज शुभमदीप ने बताया कि विभाग को गुप्त सूचना मिली थी। मोहम्मद जाहिद, जो मुकेरियां, होशियारपुर का निवासी है, पठानकोट के एबी कॉलेज रोड पर संरक्षित पक्षियों की अवैध तस्करी कर रहा था। इसके बाद एसआई हरप्रीत सिंह और वन्यजीव विभाग के अधिकारियों की टीम ने दबिश दी। टीम में प्रियंका सैनी, अभ्यास सैनी और लखबीर सिंह जैसे अधिकारी शामिल थे। इस दौरान आरोपी के पास से 179 पक्षी बरामद हुए। ये पक्षी भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित हैं।
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बरामद पक्षी और कानूनी कार्रवाई
बरामद पक्षियों में अनुसूची-1 की 2 कॉमन हिल मैना, अनुसूची-2 की 130 स्केली-ब्रेस्टेड मुनिया और 47 रेड मुनिया शामिल हैं। जांच अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद जाहिद इन संरक्षित प्रजाति के पक्षियों को अवैध रूप से कैद कर इनका गैर-कानूनी व्यापार करने की फिराक में था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 (संशोधन 2022) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस और वन्यजीव विभाग की टीम अब यह पता लगा रही है कि आरोपी ये पक्षी कहां से लाया था और इन्हें किसे बेचने की योजना थी।
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