{"_id":"6a9bc5999ff0b37b7b0938ac","slug":"video-accident-in-jalandhar-three-died-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में गोरायां ओवरब्रिज के पास ट्रक के पीछे घुसी बाइक, तीन युवकों की मौत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जालंधर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गोरायां ओवरब्रिज के पास शुक्रवार रात करीब साढ़े तीन बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जालंधर से लुधियाना की ओर जा रहे तीन युवक एक ही सप्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार थे। इसी दौरान उनकी बाइक आगे चल रहे डाक पार्सल ट्रक के पीछे जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक ट्रक के पिछले हिस्से के नीचे करीब 10 फीट तक घुस गई। हादसे के बाद तीनों युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें तत्काल फिल्लौर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

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