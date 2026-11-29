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वारियर्स सोशल वेलफेयर क्लब ने स्कूली बच्चों को बांटी गर्म जैकेटस

शाहिल शर्मा

Updated Sun, 29 Nov 2026 02:17 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 02:17 PM IST







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वारियर्स सोशल वेलफेयर क्लब की ओर से सरकारी प्राइमरी स्मार्ट स्कूल मॉडल टाउन के विशेष जरुरतों वाले स्पेशल बच्चों को सरपरस्त उमेश कोहली व रमन हांडा की अध्यक्षता में सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को 45 गर्म जैकेटस बांटी। ... और पढ़ें

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