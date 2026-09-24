{"_id":"6ab548b9d3f3b41aa8020507","slug":"video-two-groups-clash-at-a-jagran-firing-causes-panic-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"जागरण में दो पक्ष आमने-सामने, फायरिंग से मचा हड़कंप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कपूरथला के गांव नावा पिंड पठे में एक दिन पहले हुई एक नौजवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीती रात गांव में आयोजित जागरण के दौरान दो पक्ष आमने-सामने हो गए। इस दौरान फायरिंग होने की बात सामने आई है। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और तीन लोग घायल हो गए। जागरण देख रहे लोगों में मची भगदड़ जानकारी के अनुसार गांव में जागरण चल रहा था और बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में मौजूद थे। इसी दौरान अचानक दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और देखते ही देखते स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इसी दौरान गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद जागरण में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई। एक ही परिवार के तीन लोगों के घायल होने का दावा घटना में तीन लोग घायल हुए हैं। घायलों को पहले स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत को देखते हुए उन्हें जालंधर के एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायलों के परिवार के सदस्यों का कहना है कि वे जागरण देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ और गोलियां चलने लगीं। परिवार के अनुसार इसी दौरान उनके परिवार के तीन लोग घायल हो गए। पुलिस पहुंची तो मौके पर मची थी अफरा-तफरी घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार जब टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां जागरण चल रहा था और लोगों में अफरा-तफरी का माहौल था। पुलिस ने मौके का जायजा लिया। मौके से गोली के खोल नहीं मिलने की बात पुलिस के अनुसार घटनास्थल की जांच के दौरान उन्हें मौके से गोली चलने के स्पष्ट निशान या कारतूस के खोल नहीं मिले। हालांकि, जिन लोगों के घायल होने की बात सामने आई है, उनके पैरों पर तीन गनशॉट के निशान दिखाई देने की बात पुलिस ने कही है। छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई, जांच जारी पुलिस के अनुसार इस मामले में छह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना के पीछे क्या विवाद था, फायरिंग किस परिस्थिति में हुई और इसमें कौन-कौन लोग शामिल थे, इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया जा रहा है। एक दिन पहले हुई नौजवान की संदिग्ध मौत और अब जागरण के दौरान हुई इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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