{"_id":"6ab0c36da8b03b70080d8cc1","slug":"video-theft-at-a-warehouse-in-pathankot-to-fund-drug-habits-goods-were-hauled-away-in-an-auto-rickshaw-three-apprehended-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"पठानकोट में नशे की पूर्ति के लिए गोदाम में चोरी, ऑटो में लादकर ले जाते थे सामान, तीन काबू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पठानकोट के गांव सिउंटी के पास 11 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक्स के एक गोदाम में हुई चोरी के मामले में शाहपुरकंडी पुलिस ने सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपी नशे के आदी हैं और नशे की जरूरत पूरी करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी के दौरान सामान को ऑटो में लादकर मौके से ले जाया जाता था। मामले को लेकर गोदाम मालिक राजेश कुमार की शिकायत पर पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उन्हें चोरी के सामान सहित गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी धार कलां राजेश कक्कड़ और थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मोहित टांक ने बताया कि इस वारदात में कुल 10 आरोपियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इनमें से सात आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया है, जबकि तीन आरोपी अभी फरार हैं। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की ओर से छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अभिषेक गबरू, अमित मीता, फकीर फकीरा, संदीप, अभिनव उर्फ अभि, राबल शर्मा और दीपक के रूप में हुई है। सभी आरोपी पठानकोट के रहने वाले बताए गए हैं। इनमें संदीप ऑटो चालक है और पुलिस के अनुसार चोरी किया गया सामान इसी ऑटो में लादकर ले जाया जाता था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से चोरी का सामान बरामद किया गया है और मामले की जांच जारी है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने इससे पहले कितनी अन्य चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। साथ ही फरार तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस ने कहा कि मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान चोरी की अन्य घटनाओं से जुड़े अहम सुराग मिलने की संभावना है।

... और पढ़ें