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पंजाब में नशे के खिलाफ 'बिग 5' अभियान: सप्लाई पर रोक के साथ रोकथाम, सूचना और इलाज पर मान सरकार का जोर

Mon, 21 Sep 2026 01:17 PM IST
Nivedita न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Mon, 21 Sep 2026 01:17 PM IST
सार

मार्च 2025 से सितंबर 2026 के बीच एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 61,824 एफआईआर दर्ज कीं। इस दौरान 81,433 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3918 किलोग्राम हेरोइन, 991 किलोग्राम अफीम और 65 लाख टैबलेट सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए।

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Big 5 campaign against drugs in Punjab focus on prevention information treatment alongside curbing supply
सीएम भगवंत मान - फोटो : X @BhagwantMann

विस्तार
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पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में नशे के खिलाफ 'युद्ध नशेआं विरुद्ध' अभियान तेज किया है। यह अभियान अब केवल पुलिस कार्रवाई तक सीमित नहीं है। इसमें पुलिस, शिक्षक, समुदाय, युवा और स्वास्थ्यकर्मी मिलकर नशे की आपूर्ति रोकने और उपचार उपलब्ध कराने पर काम कर रहे हैं।

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मार्च 2025 से सितंबर 2026 के बीच एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 61,824 एफआईआर दर्ज कीं। इस दौरान 81,433 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 3918 किलोग्राम हेरोइन, 991 किलोग्राम अफीम और 65 लाख टैबलेट सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए। अभियान के तहत 79,293 जनसभाएं भी आयोजित की गईं। शिक्षक 3,600 स्कूलों में 7.5 लाख विद्यार्थियों को 14 सप्ताह का नशा-विरोधी पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं। 13 जिलों के 25,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की योजना है। इनमें से 7,000 शिक्षक पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ाई जा रही हैं।
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सामुदायिक निगरानी और हेल्पलाइन
अभियान ने जमीनी स्तर पर मजबूत निगरानी नेटवर्क तैयार किया है। सितंबर 2026 तक, करीब 1.25 लाख सदस्य 15,000 ग्राम और वार्ड रक्षा समितियों से जुड़े हैं। 50,000 से अधिक सदस्यों को 'नशा मुक्ति एप' के इस्तेमाल का प्रशिक्षण दिया गया है। सेफ पंजाब व्हाट्सऐप हेल्पलाइन पर 51,000 से अधिक सूचनाएं मिली हैं, जिनसे 25,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं।
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उपचार और पुनर्वास में वृद्धि
पंजाब ने नशे के उपचार के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया है। राज्य में 547 ओओएटी केंद्र, 219 नशामुक्ति केंद्र और 91 पुनर्वास केंद्र हैं। सरकारी नशामुक्ति केंद्रों में दाखिल होने वाले लोगों की संख्या 2024 में 12,200 से बढ़कर 2025 में करीब 34,000 हो गई। यह 170 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्शाता है।

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