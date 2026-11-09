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कोटकपूरा के श्री राधा कृष्ण मंदिर में दीपमाला से जगमगाया परिसर
दिवाली के पावन अवसर पर श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटकपूरा में श्रद्धा और उल्लास के साथ दीपोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में भव्य दीपमाला प्रज्ज्वलित की गई और पूरे मंदिर को रंग-बिरंगी आकर्षक लाइटों से सजाया गया। दीपों की रोशनी और जगमगाती सजावट ने मंदिर की सुंदरता को चार चांद लगा दिए। यह आयोजन प्रबंधक कमेटी के प्रधान इंजीनियर राजकुमार अग्रवाल के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्ज्वलित कर सुख-समृद्धि और परिवारों की खुशहाली की कामना की।
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