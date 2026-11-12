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After two consecutive victories, AAP has once again placed its trust [in the candidate]; the announcement of the ticket has sparked enthusiasm among supporters, setting the stage for the electoral battle in Jagraon.
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लगातार दो जीत के बाद AAP ने फिर जताया भरोसा, टिकट मिलते ही समर्थकों में उत्साह; जगराओं में चुनावी मुकाबले की सियासी जमीन तैयार
जगराओं की सियासत में आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सरबजीत कौर मानुके पर भरोसा जताते हुए उन्हें तीसरी बार विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। लगातार दो विधानसभा चुनाव जीतने वाली मानुके को तीसरी बार मैदान में उतारकर पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाने का मौका दिया है। टिकट की घोषणा के साथ ही समर्थकों और पार्टी वर्करों में खुशी की लहर दौड़ गई।
राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो मानुके को तीसरी बार टिकट मिलना केवल चुनावी उम्मीदवार घोषित करना नहीं, बल्कि जगराओं में पार्टी की मौजूदा राजनीतिक पकड़ को दोबारा परखने का फैसला भी है। लगातार दो जीत के बाद अब मानुके के सामने अपनी लोकप्रियता और चुनावी पकड़ को तीसरी बार साबित करने की चुनौती होगी।
वहीं, तीसरी बार टिकट मिलने से जगराओं की चुनावी राजनीति में मानुके की भूमिका एक बार फिर केंद्र में आ गई है। अब देखना होगा कि लगातार दो जीत का इतिहास क्या तीसरी बार भी कायम रहता है या इस बार जगराओं की सियासत कोई नया राजनीतिक समीकरण तैयार करती है।
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