कोटकपूरा में एसआईआर पर बोले स्पीकर संधवां, कहा-करीब 15 हजार वोट काटे गए

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मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के तहत बड़ी संख्या में लोगों के वोट मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं और इसके पीछे भाजपा का राजनीतिक दबाव काम कर रहा है। कोटकपूरा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संधवां ने कहा कि उनके कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र में करीब 15 हजार लोगों के वोट काटे गए हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने का असर भविष्य में लोगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं पर भी पड़ सकता है। स्पीकर ने फॉर्म नंबर-6 का जिक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी यह स्पष्ट किया गया है कि इस संबंध में उसकी ओर से कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। इसके बावजूद चुनाव आयोग की कार्रवाई को लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए। संधवां ने भाजपा पर राजनीतिक निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि पार्टी चुनाव लड़ने के बजाय चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े इस मुद्दे को लेकर चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हट गया है, वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपना वोट दोबारा बनवाने के लिए आवेदन करें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर लोग इस संबंध में आम आदमी पार्टी की स्थानीय टीम से भी सहायता ले सकते हैं।

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