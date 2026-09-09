पंजाब: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ढिल्लों ने ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से की मुलाकात, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा

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केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि बातचीत के दौरान ऑस्ट्रेलिया में रह रहे पंजाबी समुदाय, सिखों और छात्रों की सुरक्षा, कल्याण तथा उनके सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में पंजाबी युवा विदेशों में शिक्षा और रोजगार के अवसरों के लिए जाते हैं तथा उनकी सुरक्षा और सम्मान पंजाब के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।उन्होंने कहा कि पंजाब और ऑस्ट्रेलिया के संबंध केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पंजाबी प्रवासी समुदाय ने भी दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैठक के दौरान पंजाब की ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति, विकास यात्रा और दुनिया भर में बसे पंजाबी प्रवासी समुदाय से जुड़े विषयों पर भी विचार-विमर्श हुआ।केवल सिंह ढिल्लों ने कहा कि पंजाबी अपनी ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पंजाबियों ने अपनी मेहनत के बल पर विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। ऑस्ट्रेलिया में बसा पंजाबी समुदाय दोनों देशों के बीच दोस्ती और साझेदारी की एक मजबूत कड़ी है।उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और पंजाबी समुदाय इन संबंधों को और मजबूत बनाने में रचनात्मक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में शिक्षा, युवाओं, कौशल विकास, निवेश और लोगों के बीच आपसी संपर्क के क्षेत्रों में पंजाब-ऑस्ट्रेलिया साझेदारी को और आगे बढ़ाया जाएगा।