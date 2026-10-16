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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह घुम्मन सीबीआई ऑफिस पहुंचे

Nivedita

Updated Fri, 16 Oct 2026 04:03 PM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 04:03 PM IST







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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह घुम्मन शुक्रवार को सीबीआई ऑफिस पहुंचे। सीबीआई ने घुम्मन को 2:30 बजे सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था। घुम्मन के वकील ने बताया कि उन्हें सीबीआई का नोटिस व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ था। इसके बाद आज राजबीर घुम्मन यहां पहुंचे हैं। ... और पढ़ें

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