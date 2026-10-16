{"_id":"6ad216abc96a8e5b5705b310","slug":"video-rail-jan-samvad-public-interaction-held-at-9-stations-in-firozpur-division-feedback-collected-from-passengers-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर मंडल के 9 स्टेशनों पर रेल जन संवाद, यात्रियों से लिया फीडबैक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

स्वच्छता पखवाड़ा-2026 के तहत फिरोजपुर रेल मंडल के नौ रेलवे स्टेशनों पर 16 अक्टूबर को ‘रेल जन संवाद’ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यात्रियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना और रेलवे स्टेशनों की सफाई व्यवस्था में जनभागीदारी को बढ़ावा देना रहा। इस अभियान के तहत फिरोजपुर कैंट, अमृतसर, जालंधर सिटी, जालंधर कैंट, लुधियाना, ब्यास, फगवाड़ा, ढंडारी कलां और फिल्लौर रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के साथ संवाद किया गया। इस दौरान रेलवे अधिकारियों और पर्यवेक्षकों ने यात्रियों, विशेषकर युवाओं से बातचीत कर स्टेशन की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर उनकी राय जानी। यात्रियों से मांगे सुधार के सुझाव कार्यक्रम के दौरान रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को स्टेशन परिसर की स्वच्छता, सफाई व्यवस्था, यात्री सुविधाओं और सुरक्षित यात्रा के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही यात्रियों से उपलब्ध सुविधाओं और साफ-सफाई की स्थिति पर फीडबैक लेकर सुधार के लिए सुझाव भी मांगे गए। संवाद के दौरान युवाओं ने भी अपने विचार साझा किए और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं को बेहतर बनाने के संबंध में अपनी राय रखी। इस पहल के जरिए यात्रियों को रेलवे की व्यवस्थाओं से जोड़ने और उनकी समस्याओं व सुझावों को समझने का प्रयास किया गया। स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग की अपील रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की कि वे स्टेशन परिसर को साफ-सुथरा रखने में सहयोग करें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें। उन्होंने स्वच्छता को सामूहिक जिम्मेदारी बताते हुए यात्रियों से रेलवे की सफाई व्यवस्था बनाए रखने में सक्रिय भागीदारी निभाने का आग्रह किया। रेल जन संवाद के माध्यम से रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भागीदारी बढ़ाने और स्टेशनों पर स्वच्छता एवं यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए सुझाव प्राप्त करने पर जोर दिया।

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