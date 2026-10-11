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चंडीगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ पंजाब भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन, जय इंदर कौर की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने जताया रोष
चंडीगढ़ के सेक्टर-37 में पंजाब भाजपा महिला मोर्चा की प्रधान जय इंदर कौर की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान महिला मोर्चा की नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए नारेबाजी की।
प्रदर्शन में जय इंदर कौर के साथ भाजपा के कई कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस की नीतियों और उसके राजनीतिक रुख पर सवाल उठाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया। सेक्टर-37 में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई।
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