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झोटा हत्याकांड को लेकर मानसा में निहंगों ने बंद करवाई दुकानें

शाहिल शर्मा

Updated Wed, 14 Oct 2026 11:42 AM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 11:42 AM IST







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झोटा हत्याकांड को लेकर मानसा में निहंगो द्वारा शहर की दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही 15 अक्तूबर को पंजाब बंद का एलान किया गया है। ... और पढ़ें

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