राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने किया फिरोजपुर का दौरा

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राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने फिरोजपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और शिकायतों के निवारण संबंधी विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। दौरे के दौरान संबंधित अधिकारियों के साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा भी की गई। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उन्होंने महिलाओं की शिकायतें सुनकर उनका हल किया है।

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