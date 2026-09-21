{"_id":"6ab13bb4dae369d52a0f838f","slug":"video-municipal-council-action-in-kotkapura-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कोटकपूरा में नगर काउंसिल की कार्रवाई, दुकानों के बाहर से हटाया अवैध कब्जा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कोटकपूरा शहर के बाजारों में अवैध कब्जों की समस्या को लेकर नगर काउंसिल की ओर से कार्रवाई की गई। नगर काउंसिल की टीम ने विभिन्न बाजारों में पहुंचकर दुकानों के बाहर रखा सामान हटवाया और कुछ सामान को जब्त किया। इस कार्रवाई का उद्देश्य बाजारों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना और लोगों को आने-जाने में हो रही परेशानी को कम करना था। जानकारी के अनुसार, शहर के कई बाजारों में दुकानदारों द्वारा दुकानों के बाहर सामान रख दिया जाता है, जिसके कारण सड़कें और रास्ते संकरे हो जाते हैं। इससे बाजार में आने वाले लोगों के साथ-साथ वाहन चालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के मद्देनजर नगर कौंसिल की टीम ने अवैध कब्जों के खिलाफ कार्रवाई की।

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