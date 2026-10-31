फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Chandigarh-Punjab News ›   MP Harsimrat Kaur Badal attended an Akali Dal women's rally in Tapa Mandi.

तपा मंडी में अकाली दल की महिला रैली में पहुंचीं सांसद हरसिमरत कौर बादल

Sat, 31 Oct 2026 05:46 PM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Sat, 31 Oct 2026 05:46 PM IST
MP Harsimrat Kaur Badal attended an Akali Dal women's rally in Tapa Mandi.
संवाद न्यूज एजेंसी बरनाला/ अकाली दल की ओर से शनिवार को विधानसभा हलका भदौड़ के तपा मंडी में ‘मावां-धीयां दी ललकार, बंद करवावांगे नशे दा व्यापार’ के नारे के तहत विशाल महिला रैली का आयोजन किया गया। इसमें विशेष तौर पर सांसद बीबी हरसिमरत कौर बादल ने शिरकत की। रैली में बरनाला जिले के विभिन्न क्षेत्रों से सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब में नशे का कारोबार प्रदेश की जवानी को बर्बाद कर रहा है। युवाओं को नशे की दलदल से बाहर निकालने और पंजाब को नशामुक्त बनाने के लिए महिलाओं को आगे आना होगा। उन्होंने महिलाओं से एकजुट होकर नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज बुलंद करने की अपील की। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार नशा खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज प्रदेश में नशे का कारोबार तेजी से फैल रहा है। यहां तक कि नशे के इंजेक्शन भी बिक रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार बताए कि पंजाब में नशा कहां खत्म हुआ है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुटका साहिब की सौगंध खाकर चार महीने में नशा खत्म करने का वादा किया था, लेकिन नशा खत्म नहीं हुआ और युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की सूची पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी दागी छवि वाले नेताओं को दोबारा मौका दे रही है। वहीं, एक नवंबर को दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली पर उन्होंने 1984 के सिख विरोधी कत्लेआम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सिखों पर अत्याचार किए हैं। सिख कौम इसका जवाब देगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

गोरखपुर: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच ने किया माल्यार्पण

Rashtriya Kurmi Jagran Manch Pays Tribute to Sardar Vallabhbhai Patel on His Birth Anniversary
Gorakhpur
31 Oct 2026

लखनऊ में आयुष्मान मेधा-2026 कार्यक्रम में मेडिकल हेल्थ प्रमुख सचिव वी हेकाली ज़िमोमी ने किया संबोधित

Medical Health Principal Secretary V Hekali Zimomi addressed Ayushman Medha-2026 programme in Lucknow
Lucknow
31 Oct 2026

वीडियो: निजी बस के नीचे आने से युवक की माैत, गुस्साए ग्रामीणों ने किया चक्का जाम, चालक-परिचालक माैके से फरार

young man died after being run over by a private bus; angry villagers stage a road blockade
Dharamshala
31 Oct 2026

गोरखपुर: सरदार पटेल की जयंती पर निकाला जुलूस, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

Procession Held on Sardar Vallabhbhai Patels Birth Anniversary
Gorakhpur
31 Oct 2026

2027 के चुनाव से पहले विनोद तावड़े की अध्यक्षता में लखनऊ में भाजपा की बड़ी बैठक

Vinod Tawde chairs major BJP meeting in Lucknow ahead of 2027 elections
Lucknow
31 Oct 2026
विज्ञापन

गोरखपुर: जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक

DM Deepak Meena Holds Meeting with Officials to Review Preparations for Census 2027
Gorakhpur
31 Oct 2026

गोरखपुर: श्री विष्णु महायज्ञ में हवन-पूजन और परिक्रमा करते श्रद्धालु

title in english Devotees Perform Havan and Circumambulate at Shri Vishnu Mahayagya
City and States Archives
31 Oct 2026
विज्ञापन

वीडियो: विधायक विवेक शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने दिया नशामुक्त समाज का संदेश

Under the leadership of MLA Vivek Sharma, the youth conveyed a message for a drug-free society.
Una
31 Oct 2026

जयराम ठाकुर बोले-चार साल में कुछ नहीं कर सकी कांग्रेस सरकार, अब चुनावी वर्ष में भटका रही जनता का ध्यान

Jairam Thakur said the Congress government could achieve nothing in four years
Himachal Pradesh
31 Oct 2026

राष्ट्रीय एकता दिवस पर सीएम योगी ने दिया एकजुटता का संदेश

CM Yogi gave message of unity on National Unity Day
Lucknow
31 Oct 2026

कानपुर डीसीपी साउथ कार्यालय में राष्ट्रीय एकता दिवस पर शपथ ग्रहण समारोह

Oath taking ceremony on National Unity Day at the Kanpur DCP South office
Kanpur
31 Oct 2026

गुरुग्राम: बारिश से पार्क में जलभराव, सुबह रहा खाली; लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना

Waterlogging in a park in Gurugram due to rain
Gurugram
31 Oct 2026

गुरुग्राम: द्वारका एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले मार्ग पर 24 घंटे बाद भी जलभराव

road connecting Dwarka Expressway remains waterlogged even after 24 hours
Gurugram
31 Oct 2026

लखनऊ में दोस्त पुलिस कार्यक्रम में साइबर क्राइम की टीम ने छात्र-छात्राओं को दी जानकारी

Cyber crime team briefs students at Dost Police programme in Lucknow
Lucknow
31 Oct 2026

कन्नौज: पेट्रोल पंप के पास चलते ट्रक की केबिन में लगी भीषण आग

Kannauj Massive fire breaks out in the cabin of a moving truck near a petrol pump
Kannauj
31 Oct 2026

लखनऊ में पॉलिटेक्निक चौराहे पर अवैध अर्टिगा गाड़ियों पर चाबुक, पुलिस ने की सीज

Police crack down on illegal Ertiga vehicles at Polytechnic intersection in Lucknow seize them
Lucknow
31 Oct 2026

लखनऊ विश्वविद्यालय में 34वीं उत्तर प्रदेश मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन

34th Uttar Pradesh Master Athletics Championship organized at Lucknow University
Lucknow
31 Oct 2026

अमर उजाला एक्सक्लूसिव: कैंसर की चाल पकड़ेंगी ट्यूमर की खास कोशिकाएं, ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों के लिए नई उम्मीद

Scientists have identified specific cells within tumors
Noida
31 Oct 2026

कानपुर के नारामऊ हाईवे पर पुलिस-प्रशासन की बड़ी लापरवाही

Major negligence by police and administration on the Naramau highway in Kanpur
Kanpur
31 Oct 2026

राजस्थान में नवंबर से बदलेगा मौसम का मिजाज, जानें कब से पड़ेगी कड़ाके की ठंड?

राजस्थान की आज की 6 बड़ी खबरें, जयपुर से अलवर तक सियासी हलचल, जानें पूरा अपडेट!
Rajasthan
31 Oct 2026

सीएम धामी के दौरे को लेकर श्रीनगर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त, मार्गों पर बैरिकेडिंग

Security arrangements tightened in Srinagar for CM Dhami visit barricading set up on roads
Pauri
31 Oct 2026

भगवान शिव के धाम से गूंजा 'राष्ट्रीय एकता' का संदेश, VIDEO

Message national unity resonates from abode of Lord Shiva varanasi
Varanasi
31 Oct 2026

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर लखनऊ में जनभवन से रन फॉर यूनिटी का आयोजन

Run for Unity organised from Jan Bhavan in Lucknow on birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel
Lucknow
31 Oct 2026

अयोध्या के रुदौली में मियावाकी पद्धति से लगाए गए 14,500 पौधे, बनेगा पर्यावरण संतुलन

14,500 saplings planted using Miyawaki method in Rudauli Ayodhya will maintain environmental balance
Ayodhya
31 Oct 2026

फरीदाबाद: कबड्डी, वॉलीबॉल और लॉन टेनिस.... संसद खेल महोत्सव की शुरुआत आज से, 500 से अधिक खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

Sansad Sports Festival begins today in Faridabad
Faridabad
31 Oct 2026

इटावा में बेखौफ दबंगों का तांडव, होटल संचालक पर कार चढ़ाने की कोशिश

Rampage by brazen strongmen in Etawah attempt made to run a car over a hotel operator
Etawah
31 Oct 2026

नयागांव में ट्यूबवेल लगाने पर विवाद, नगर परिषद प्रधान और अधिकारियों से अभद्र व्यवहार

Dispute over installation of a tubewell in Nayagaon; abusive behavior towards the Municipal Council president and officials
Mohali
31 Oct 2026

कानपुर: आलियापुर टोल प्लाजा पर तांडव, किन्नरों ने की मारपीट और तोड़फोड़

Kanpur Chaos at Aliyapur toll plaza transgender individuals engage in assault and vandalism
Kanpur
31 Oct 2026

कन्नौज में रन फॉर यूनिटी का भव्य आयोजन, डीएम-एसपी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना

A grand Run for Unity was organised in Kannauj where the DM and SP flagged off the event
Kannauj
31 Oct 2026

ग्वालमंडी में सरकारी बस की टक्कर से 24 वर्षीय युवक की मौत, बहन घायल

man killed, sister injured after being hit by a government bus in Gwalmandi
Amritsar
31 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed