{"_id":"6a97c8082fdd5747380d60ef","slug":"video-mla-flags-off-bus-from-ferozepur-for-haridwar-rishikesh-pilgrimage-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर से हरिद्वार-ऋषिकेश तीर्थ यात्रा के लिए विधायक ने दी बस को हरी झंडी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के उद्देश्य से हरिद्वार-ऋषिकेश के लिए तीर्थ यात्रा बस को विधायक रणबीर सिंह भुल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान के तहत श्रद्धालुओं को विभिन्न धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करवाने की पहल की जा रही है। बस के रवाना होने के अवसर पर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह और खुशी देखने को मिली। यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं ने कहा कि हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के दर्शन करना उनके लिए बेहद सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उनके लिए केवल एक सफर नहीं, बल्कि अपनी आस्था से जुड़े पवित्र स्थलों के दर्शन करने का सुनहरा अवसर है। श्रद्धालुओं ने पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की सराहना करते हुए इसके लिए सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए इस तरह की योजनाएं काफी लाभदायक हैं, क्योंकि इससे उन्हें धार्मिक स्थलों के दर्शन करने का अवसर मिलता है।

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