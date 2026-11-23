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फिरोजपुर थाना सदर पुलिस ने युवक को अगवा कर उसे नग्न कर वीडियो बनाने और वायरल करने की धमकी देने के मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों में ममता रानी, कैलाश कौर, बोहड़ सिंह, मनजीत कौर और शिंगारा सिंह शामिल हैं। पीड़ित चिमन सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि 20 नवंबर को ममता रानी ने उसे गांव हबीब वाला में रिश्ते की बातचीत के लिए बुलाया था। जब वह वहां पहुंचा तो ममता रानी, कैलाश, बोहड़ सिंह, मनजीत कौर, शिंगारा सिंह और दो अन्य अज्ञात युवक उसे एक कमरे में ले गए। वहां आरोपियों ने उसके कपड़े उतारकर वीडियो बनाया और एक लाख रुपये न देने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आरोपी उसे अगवा कर अज्ञात जगह पर ले गए। पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

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