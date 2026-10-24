{"_id":"6adca13e3d4437da770b0275","slug":"video-hailstorm-in-ferozepur-following-a-strong-dust-storm-2026-10-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"फिरोजपुर में तेज आंधी के बाद ओलावृष्टि, मंडियों में खुले में पड़ा धान भीगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर में शनिवार शाम करीब साढ़े पांच बजे मौसम ने अचानक करवट बदल ली। तेज आंधी के बाद ओलावृष्टि हुई, जिससे तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड भी बढ़ गई। अचानक बदले मौसम ने धान खरीद और उठान की प्रक्रिया के बीच किसानों की चिंता बढ़ा दी। जिले की अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा धान बारिश और ओलावृष्टि के कारण गीला हो गया। इससे धान की गुणवत्ता प्रभावित होने और खरीद प्रक्रिया में परेशानी आने की आशंका है। पहले से ही मंडियों में धान की आवक और उठान को लेकर परेशान किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

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