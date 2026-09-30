{"_id":"6abc99a56a6560a28105066d","slug":"video-fire-breaks-out-at-a-stationery-shop-in-jeera-flames-flare-up-due-to-firecrackers-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"जीरा में कॉपी-किताबों की दुकान में लगी आग, पटाखों से भड़की लपटें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फिरोजपुर के विधानसभा हलका जीरा में कॉपी-किताबों की एक दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई। दुकान में पटाखे भी रखे हुए थे, जिसके चलते आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें तेज होने से दुकान में रखा कॉपी-किताबों समेत अन्य सामान जलकर पूरी तरह राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग को सूचना दी गई। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। घटना में दुकान का काफी नुकसान हुआ है।

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