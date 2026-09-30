एलपीयू हिंसा मामला: हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई आज, छात्र ने की है सीबीआई जांच की मांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Wed, 30 Sep 2026 10:34 AM IST
सार
फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 27 सितंबर को विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अपुष्ट दावे से जुड़ी बताई गई। याचिका में विश्वविद्यालय में हुई हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है।
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विस्तार
फगवाड़ा स्थित लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। विश्वविद्यालय परिसर में 27 सितंबर को हुई हिंसक घटना की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका एक छात्र की ओर से दाखिल की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। इसके बाद अदालत ने याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखने की बात कही थी।
मामला फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अपुष्ट दावे से जुड़ी बताई गई। इस दावे में विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी आत्महत्या की बात कही गई थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर तोड़फोड़ हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित किया गया। इस घटनाक्रम के बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
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याचिका एक छात्र की ओर से दाखिल की गई है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। इसके बाद अदालत ने याचिका को बुधवार को सुनवाई के लिए रखने की बात कही थी।
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मामला फगवाड़ा की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितंबर को विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत सोशल मीडिया पर प्रसारित एक अपुष्ट दावे से जुड़ी बताई गई। इस दावे में विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म और उसकी आत्महत्या की बात कही गई थी। हालांकि, इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि रिपोर्ट में नहीं की गई है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात बिगड़ने पर तोड़फोड़ हुई और राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन बाधित किया गया। इस घटनाक्रम के बाद हिंसा की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
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