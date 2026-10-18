{"_id":"6ad4b2123cf98ad28b0b73d7","slug":"video-effigies-of-ravana-kumbhakarna-and-meghnada-set-up-on-the-grounds-in-chandigarhs-sector-46-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ सेक्टर-46 के ग्राउंड में खड़े किए रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चंडीगढ़ शहर में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर-46 स्थित ग्राउंड में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले खड़े कर दिए गए हैं। पुतलों के तैयार होने के साथ ही मैदान में दशहरा उत्सव का माहौल बनने लगा है। दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम ने इसी दिन रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था। दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है। सेक्टर-46 के ग्राउंड में पुतले खड़े किए जाने के बाद अब लोगों को दशहरा उत्सव का इंतजार है। हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। दशहरा उत्सव के माध्यम से लोगों को सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाएगा।

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