{"_id":"6ad4b2123cf98ad28b0b73d7","slug":"video-effigies-of-ravana-kumbhakarna-and-meghnada-set-up-on-the-grounds-in-chandigarhs-sector-46-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़ सेक्टर-46 के ग्राउंड में खड़े किए रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चंडीगढ़ सेक्टर-46 के ग्राउंड में खड़े किए रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले
चंडीगढ़ शहर में दशहरा उत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ के सेक्टर-46 स्थित ग्राउंड में रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतले खड़े कर दिए गए हैं। पुतलों के तैयार होने के साथ ही मैदान में दशहरा उत्सव का माहौल बनने लगा है।
दशहरा हिंदू धर्म का प्रमुख त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम ने इसी दिन रावण का वध कर अधर्म का अंत किया था। दशहरे के अवसर पर रावण, कुंभकरण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया जाता है।
सेक्टर-46 के ग्राउंड में पुतले खड़े किए जाने के बाद अब लोगों को दशहरा उत्सव का इंतजार है। हर साल की तरह इस बार भी रावण दहन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। दशहरा उत्सव के माध्यम से लोगों को सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने का संदेश दिया जाएगा।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।