नंगल में शिक्षा मंत्री ने चलाया सफाई अभियान

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मिशन क्लीन पंजाब के तहत आज शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में नंगल के वार्ड नंबर १० के तहत पड़ते गुग्गा माड़ी मन्दिर रोड पर सफाई अभियान चलाया गया। इस मिशन क्लीन पंजाब मुहिम में नंगल नगर काउंसिल के दर्जनों सफाई कर्मचारी मशीनरी के साथ सफाई अभियांन में डटे हुए थे और गंदगी की दर्जनों ट्रॉलियां इस क्षेत्र से उठाई गईं।

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