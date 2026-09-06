{"_id":"6a9d1d32ac4765b25505aef7","slug":"video-dispute-over-the-seat-in-moga-2026-09-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोगा में सीट को लेकर हुआ विवाद, पुलिस को सुलझाना पड़ा मामला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोगा से अमृतसर जा रही एक बस में बैठने के लिए सीट को लेकर विवाद हो गया। मौके पर इतना हंगामा हुआ कि पुलिस को मामला सुलझाना पड़ा। जानकारी के मुताबिक बस मोगा से अमृतसर के लिए रवाना होने के बाद उक्त महिला लगातार बहस कर रही थी। एक महिला ने बस में सवार दो युवतियों के साथ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। इसके बाद बस कंडक्टर ने महिला को बस से नीचे उतरने का अनुरोध किया, जिस पर मामला और बढ़ गया।

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